Nuovo Patto stabilità e crescita - via libera finale del Consiglio Ue

Astenuti in Parlamento, ma favorevoli nel Consiglio . Questa la posizione dell'Italia riguardo alla riforma del Patto di stabilità approvata oggi all'unanimità a Lussemburgo in occasione della riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dei ventisette Paesi membri. Solo sei giorni fa, il

Chi sconfessa chi? È arrivato questa mattina il via libera finale del Consiglio Ue al nuovo Patto di stabilità, ultimo passaggio necessario per l'entrata in vigore del nuovo meccanismo europeo. Ma a differenza della scorsa settimana , quando i partiti della maggioranza si sono astenuti

Alla fine è arrivato il via libera definitivo dal Consiglio Ue al nuovo Patto di stabilità. Il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'Agricoltura, ok finale anche al testo in cui era necessaria l'unanimità. Come sappiamo, la proposta di riforma è composta da tre atti

