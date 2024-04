Nuovo Patto stabilità - Il Consiglio europeo approva definitivamente

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 aprile 2024) La riforma deldi, che fissa le regole da rispettare per i bilanci pubblici degli Stati membri e i modi e tempi della "sorveglianza multilaterale" dei loro conti pubblici, è stato adottato formalmente, senza discussione, stamattina dalAgricoltura dell'Ue. Gli Stati membri hanno adottato i due regolamenti "gemelli" che modificano in profondità il, uno sul "braccio preventivo" e l'altro sul "braccio correttivo"; il primo regolamento è stato adottato a maggioranza qualificata, con la sola astensione del Belgio, che esercita la presidenza semestrale di turno del, e il secondo all'unanimità, che era necessaria per l'zione. Ora dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue per entrare in vigore: è previsto per martedì, secondo una ...