Il caso dell’ex assessore regionale lombardo troppo povero per pagare gli alimenti

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’exMassimo Buscemi della giunta di Roberto Formigoni è stato assolto per i mancati versamenti di mantenimento alle figlie e alla moglie. «Sono», così si è difeso Buscemi davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio. E il magistrato gli ha dato ragione, assolvendolo con formula ampia in quanto il fatto non costituisce reato. L’uomo aveva l’obbligo di versare il mantenimento alla famiglia, ma non ha mai ceduto un euro. Si parla di ben 3mila euro al mese che doveva versare dal 2015 al 2021. Tuttavia, il suo avvocato ha dichiarato che dopo gli anni della politica, il suo assistito ha visto ridursi le proprie entrate economiche. Una versione che ha lasciato di stucco le parti civili rappresentate dall’avvocato Tiberio Massironi, soprattutto se si considera ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Per l’ agricoltura campana si prospettano importanti novità, grazie alle misure messe in campo dalla giunta regionale ed in particolare dall’ assessore Nicola Caputo , a cui non possiamo che riconoscere lo sforzo compiuto per sostenere ed ammodernare il comparto”. Così ... Continua a leggere>>

Busto Arsizio , 29 aprile 2024 – Passati i fasti della politica, è rimasto a secco. Tanto da non permettergli di versa re quanto pattuito per il mantenimento della ex moglie e delle due figlie. Il giudice del tribunale di Busto Arsizio ha creduto alle parole dell’ex assessore regionale Massimo ... Continua a leggere>>

Il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto l'ex assessore regionale Massimo Buscemi dall'accusa di non aver versato l'assegno di mantenimento alle figlie e alla moglie per anni. Lui si è difeso così: "Sono troppo povero".Continua a leggere Continua a leggere>>

Unpli Sicilia, La Spina riconfermato alla guida del comitato delle Pro Loco - presidente Assemblea regionale Siciliana, il senatore Salvo Pogliese, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, Andrea Messina, assessore agli Enti Locali e il segretario di Anci Sicilia Mario ...

Continua a leggere>>

Massimo Buscemi non paga gli alimenti: "Troppo povero". Assolto a Busto Arsizio - L'ex assessore della Giunta Formigoni per 9 anni non ha pagato il mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. "Entrate troppo limitate", per il difensore. Ma, nonostante le condanne, dalla Regione ...

Continua a leggere>>

Autismo: PizzAut, il 1° maggio due nuove assunzioni e l’avvio del progetto PizzAutoBus - In quell’occasione, annuncerà due nuove assunzioni e l’avvio del progetto PizzAutoBus. All’evento interverrà anche Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione e Formazione della Lombardia.

Continua a leggere>>