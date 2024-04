Rissa alla partita di calcio a 5 a Sulmona - scontro a colpi di sedie tra tifosi | arriva la polizia in campo – Il video

Piotr Zielinski salta con ogni probabilità la gara contro la Roma, in programma domani al Maradona. Il centrocampista polacco, infatti, oggi “ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri”. Per il resto Olivera si è ...

Continua a leggere>>

La Juventus inizia a muoversi per il dopo-Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza di contratto nel 2025 e un rinnovo non è un’eventualità presa in considerazione dal club bianconero. La dirigenza ha deciso di rompere gli indugi sul sostituto e una trattativa è nella fase avanzata. Si tratta di ...

Continua a leggere>>

Con la massima concentrazione possibile e senza sosta la Pianese si allena per preparare la penultima fatica del suo campionato, prevista per domenica pomeriggio in casa del Serravezza. I lucchesi all’andata imposero il pareggio ai bianconeri, che però poterono recriminare per due punti gettati al ...

Continua a leggere>>

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato un’Intervista al canale TikTok dell’opinionista cinese Liu Teng, in cui parla anche della prossima stagione: “Ogni anno l’obiettivo è puntare al massimo, ogni trofeo ha il suo significato. Molti tifosi dicono di abbandonare certe competizioni, ma ...

Continua a leggere>>

Chissà se Gerard Pique, ideologo di un nuovo calcio (“Una partita di 90 minuti è difficile da comprendere per le nuove generazioni”), starà davanti alla televisione durante Udinese-Roma, gara interrotta al 72? sull’1-1 per il malore occorso a Ndicka e riprogrammata per i minuti restanti stasera ...

Continua a leggere>>