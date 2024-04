Dramma nel calcio italiano | presidente muore per malore improvviso nel giorno della partita | NOME

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) Weekendtico nel mondo del: è morto per unin Marocco, a Marrakech, ilSangiovannese, Marco Merli, imprenditore 61enne. Il club aveva chiesto di non giocare il turno del campionato di Serie D contro il Poggibonsi ma la richiesta non è stata accettata per motivi organizzativi. “Con la sua scomparsa si ammaina una bandiera, cade una colonna portante per tutta San Giovanni e nulla sarà più come prima”, scrive la società in una nota. Mondoin campo, morto calciatore per arresto cardiaco: rinviate tutte le partite Il cordoglio del Comune di San Giovanni Valdarno “Apprendiamo ...