I tifosi chiedono e lui esegue | Cuadrado umilia la Juve - esplode il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non una grandissima presenza alla sua prima stagione in nerazzurro. Juanha collezionato massimo sette presenze, realizzando due gol, ma lo si è visto comunque scatenato alla festa per il 20° Scudetto dell'Inter in piazza Duomo, dove tutta la squadra si è ritrovata a salutare ial termine del giro in pullman. All'improvviso, è partito un coro contro lantus e il grande ex ha messo da parte il suo passato partecipando attivamente. "Chi non salta bianconero è”, si è sentito.dalla terrazza di piazza Duomo ha saltato contro il suo passato. Una situazione legata proprio alla presentazione del colombiano che dal 2015 al 2023 ha militato nellantus, diventandone anche una colonna. Il gesto, naturalmente, non è stato gradito daibianconeri, già non ...