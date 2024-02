Vergognati e stai zitto! | sfregio alla Juve | rivolta dei tifosi contro Juan Cuadrado | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un 1-0 nel big matchlantus che profuma di 20° titolo (e di seconda stella). L'Inter batte anche i bianconeri di Massimiliano Allegri e vola a +4, in attesa di recuperare lo sl'Atalanta che potrebbe farla volare a +7. Morale alle stelle e squadra che si conferma come la più completa e forte del campionato. E per la Vecchia Signora c'è da registrate anche lo sgarbo dell'ex, che non era in campo complice l'intervento al tendine d'Achille ma si è goduto comunque la vittoria dei nerazzurri. Con un post su Instagram, ha esaltato la squadra di Simone Inzaghi: “Vamos Inter, complimenti ragaaaaa". Scontata la furia dei supporters bianconeri, i quali si sono scatenati a suon di insulti visto il lungo passato del 35enne a Torino, in particolare dal 2015 ...