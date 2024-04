Guida TV | programmi di stasera - venerdì 26 aprile 2024

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 21.04. 2024 , dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Màkari Fiction RAI2 911/911: Lone Star Serie TV RAI3 Report Attualità RETE4 Dritto e Rovescio Film CANALE5 Lo Show Dei Record Varietà ITALIA1 The Lost ... Continua a leggere>>

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 24.04.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Scusate se esisto Film RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Chi l'ha visto? Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia:

Affari Tuoi, Giorgio e Stefania vincono 200 mila euro: chi sono i fidanzati genovesi. Amadeus: «Rifiutata qualsiasi offerta fino a 65 mila euro» - Per i Pitagorici era il numero perfetto, perché somma del pari, il due, e del dispari, l'uno. E ha portato bene alla giovane coppia di Genova che ieri 25 aprile ad ...

Matrimonio a prima vista 12 , parlano Giuseppe e Ilaria: «Ce l'abbiamo messa tutta, ma tra noi non ha funzionato» - Nella puntata E poi… hanno deciso di continuare a conoscersi e a scoprirsi ma, quando le telecamere di Real Time si sono spente, le cose sono precipitate. Ecco cosa ci hanno raccontato ...

Eike Schmidt: Se non divento sindaco di Firenze torno alla guida del museo di Capodimonte - In caso di sconfitta alle prossime elezioni amministrative a Firenze "tornerò a Napoli a gestire il museo di Capodimonte, su questo non c'è dubbio, l'ho detto fin dall'inizio. D'altro canto nell'ambit ...

