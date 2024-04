I programmi in tv oggi - 28 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di domenica 28 aprile 2024) Su Rai Uno Makari, su Canale 5 Lo show dei record, su Nove Che tempo che fa. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Tomb Raider. La giovane Lara Croft si mette sulle tracce del padre archeologo Richard, creduto morto durante una spedizione nel Mare del Diavolo. Tra maledizioni millenarie, inseguimenti e la ...

Niente Ascolti tv dell’ Auditel in Italia: la sospensione durerà fino a lunedì 29 aprile per motivi sindacali. Niente Ascolti tv fino a lunedì: le ragioni (credits @Il Fatto Quotidiano) – Ilcorrieredellacitta.comItalia senza Ascolti Auditel fino lunedì 29 aprile 2024. Una notizia problematica ... Continua a leggere>>

Al Far East Film Festival arriva il momento di Eiko Ishibashi - Alle 19.00, sul palco del Teatro Nuovo, la musicista giapponese porterà GIFT: il progetto da cui ha preso vita Evil Does Not Exist di Ryusuke Hamaguchi ...

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 27 aprile, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 27 aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Agrifiera, attesa per il Pentathlon del Boscaiolo. Il programma del 27 e 28 aprile - San Giuliano Terme (Pisa), 28 aprile 2024 - Tra gli eventi in risalto sabato 27 e domenica 28 (giornata del territorio) il 2° F.I.B Pentathlon del Boscaiolo “Campionato Italiano F.I.B. 2024”. Poi la c ...

