(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 – Il gruppo bolognese deioggi, domenica 7 aprile, è stato protagonista della puntata di ‘Domenica In’ da. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si sono subito esibiti nell’immortale ‘Uomini Soli’, brano che li ha portati a vincere il festival di Sanremo nel 1990, e non è mancato un pensiero per Stefano D’Orazio, scomparso tre anni e mezzo fa. Una storia in musica da quasi sessant’anni La band ha ripercorso conuna carriera piena di successi che, come ha precisato Facchinetti, è iniziata nel 1966, quasi sessant’anni fa, “e io purtroppo li ho fatti tutti” ha sorriso il cantante e tastierista. E se il gruppo è ancora sul palco – ha continuato – “il merito più importante ce l’ha la musica perché la musica fa veramente i ...

Ospiti della puntata di Domenica In del 7 aprile, i Pooh hanno raccontato la loro storia. Riccardo Fogli si è soffermato sul momento in cui ha lasciato la band, dopo essersi innamorato di Patty ... (fanpage)

I Pooh da Mara Venier: “‘Amici per sempre’ e ora il tour estivo in tutta Italia” - Il gruppo bolognese, ospite a Domenica In, ha raccontato una carriera di successi, tra addii e riconciliazioni, nel segno dell’amicizia e della musica. E ha annunciato una serie di concerti, a partire ...ilrestodelcarlino

Domenica In: tensioni tra Riccardo Fogli e Facchinetti, Venier si commuove con Paolantoni - Nella puntata del 7 aprile grande spazio ai Pooh e ai loro più grandi successi tra aneddoti, crepe e ricordi, mentre il comico napoletano racconta il suo dolore ...libero

Assegno di inclusione, più tempo per chi rischiava la sospensione ad aprile: come cambia il termine e le nuove scadenze - Ma andiamo con ordine: il termine per il calcolo dei 120 giorni secondo la norma originaria si calcola dalla data in cui è stato sottoscritta l'attivazione digitale sulla piattaforma Siisl (ossia ...ilmattino