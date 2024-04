Pooh Amici X Sempre - si aggiunge la data zero al tour 2024

(Di venerdì 19 aprile 2024) MILANO – Mancameno all’inizio delEstate” che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà iprotagonisti di oltre 20 date nelle location più belle d’Italia. Siun nuovo appuntamento l’8 giugno all’Arena del Mare 42°15° di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:inanche nell’estate: ecco le date Domenica In, puntata del 7 aprile: super ospiti iAddio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da ...

MUSICA. Annunciate le date dei concerti: si parte l’11 giugno alle Terme di Caracalla per poi proseguire a piazza San Marco a Venezia e al parco Mediceo a Firenze. «È tempo di ripartire per ... (ecodibergamo)

“Termoli Summer Festival”, la tappa zero con i “Pooh” in concerto l’8 giugno - TERMOLI - ‘Amici x sempre Estate 2024’, data zero nella città adriatica per i Pooh che si esibiranno all’Arena del Mare l’8 giugno.molisenetwork

I Pooh aprono il Tour estivo di concerti a Termoli l'8 giugno - Sarà l'8 giugno a Termoli il concerto di apertura del tour estivo “Amici x sempre” dei Pooh. La band si esibirà all'Arena del Mare 42°15° della città costiera nel primo di 23 appuntamenti che ...rainews

