I migliori smartphone del 2024

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'anno nuovo sorride al mercato, che nel primo trimestreè cresciuto del 7,8% lasciandosi in parte alle spalle il prolungato periodo di cresi degli ultimi anni. Dopo la pandemia di Covid-19, la scia delle guerre e la tensione tra Stati Uniti e Cina che continuano a sfidarsi a colpi di divieti, la ripresa premia soprattutto i marchi cinesi, anche se la notizia principale è un'altra. Samsung torna ad essere il primo produttore mondiale, rimediando al sorpasso di Apple favorito dal lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max. La compagnia californiana perde il trono per la contrazione di vendite, preoccupante soprattutto in Cina (-19% rispetto ai primi tre mesi del 2023), mentre pur registrando un lieve calo (0,7%) a livello generale, Samsung riconquista la leadership del settore, grazie agli oltre 60 milioni di pezzi spediti nel trimestre ...

ASUS ROG Phone 8 è lo smartphone da gaming più POTENTE (-100€) - Fiondati su Amazon per acquistare a prezzo scontato lo smartphone da gaming per eccellenza, l'ASUS ROG Phone 8 con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Continua a leggere>>

Sky Go include in mobilità i canali free TV8 e Cielo su smartphone, Tablet e PC - Una grande novità per Sky Go, l’app inclusa senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky: da oggi sono disponibili anche le reti free-to-air di Sky, TV8 e Cielo. TV8 è Il canale principe dell'offert ...

Continua a leggere>>

Non riuscite a mandare video su Whatsapp È tutta colpa di un bug - Un fastidioso bug di WhatsApp per Android impedisce l'invio dei video. Ecco come risolvere se non si vuole aspettare un aggiornamento correttivo.

Continua a leggere>>