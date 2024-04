Mercato smartphone 2024 | dinamiche e preferenze degli italiani

(Adnkronos) – A febbraio, il mercato degli smartphone in Cina ha subìto un forte calo, invertendo la tendenza positiva osservata a gennaio. Secondo i dati rilasciati dalla China Academy of ... (periodicodaily)

MicroSD SanDisk Extreme da 128GG: MEGA offerta su Amazon (-52%) - Ideale per smartphone Android, action camera o droni, questa scheda microSD a elevate prestazioni della SanDisk è oggi in grande offerta su Amazon!punto-informatico

Kenshi Armor C1w: l’ingresso del marchio gemello DNS nel mondo dei device corazzati - Il Kenshi Armor C1w segna il debutto del marchio gemello DNS nel settore degli smartphone protetti, offrendo una combinazione di prestazioni affidabili e robusta durabilità.news.fidelityhouse.eu

Collegare l'iPhone all'auto non è mai stato così semplice! - Siete alla ricerca di un metodo facile, rapido e SENZA FILI per connettere il vostro iPhone alla vostra auto Allora non andate oltre!tomshw