Cina | produzione smartphone in crescita nei primi due mesi del 2024

(Di sabato 6 aprile 2024) Pechino, 06 apr – (Xinhua) – Ladiine’ aumentata del 31,3% su base annua raggiungendo 172 milioni di unita’ neiduedel, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. I produttori nazionali distanno costantemente lanciando nuovi modelli, dimostrando gli sforzi dell’industria nella ricerca dell’innovazione, ha dichiarato il ministero. Il ministero accelerera’ i progressi in aree chiave come le apparecchiature per le comunicazioni, l’hardware intelligente e le batterie agli ioni di litio, e si sforzera’ affinche’ le spedizioni di telefoni cellulari 5G rappresentino piu’ dell’85% del mercato totale dei telefoni cellulari innel. ...

