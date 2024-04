E’ stata dichiarata fuori pericolo la ventenne di Sezze colpita sabato da un colpo di pistola

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 E’assegnata una prognosi di trenta giorni alla giovane, appena, ricoverata dascorso all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina dopo essereda una pallottola vagante a margine di una rissa che ha coinvolto diverse persone. Gli stranieri, tutti o quasi rumeni ed albanesi, si sono fronteggiati in zona “Ferro di Cavallo” fino a quando uno dei partecipanti non ha pensato bene di andare a prendere la propria. La giovane, rimastama assolutamente estranea ai fatti, èsottoposta ad un intervento per la rimozione del proiettile. Intervento riuscito perfettamente. Non è indi vita. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, come detto, la ...

