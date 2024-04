Sezze - la ragazza colpita per sbaglio | Gli ha puntato la pistola in facci - ma lui l?ha spostata mentre sparava

sezze, la ragazza colpita per sbaglio: «Gli ha puntato la pistola in faccia, ma lui l’ha spostata mentre sparava» - «Ero in videochiamata con mamma quando quell'uomo ha sparato. Ho sentito dolore al piede e ho lasciato cadere a terra il cellulare, mentre lei continuava a chiamarmi dall’altra ...

La ragazza ferita per sbaglio da un proiettile a sezze: “Ho visto la pistola, poi ho sentito il dolore” - La ragazza ferita per sbaglio da un proiettile a sezze è ora ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ...

Martina colpita nella sparatoria a sezze, la madre diffonde il video sui social: «Le forze dell'ordine dov'erano» - «Dall'1 di notte, quando sono state allertate le forze di stato come si evince dal video, all'1.12 mia figlia era in videochiamata con me che cercava di 'ripararsi' e poi ha preso una pallottola in un ...

