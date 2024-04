I 13 migliori Pinot Bianco dell' Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo i focus suiNero eGrigio al didei 20, qui ci concentriamo sui, continuando così a esplorare il mondo delin tutte le sue sfumature, che oggi ci portano a conoscere le versioni più chiare. Le origini del vitignosono state per molto tempo motivo di discussione tra gli ampelografi. Il perché è presto detto. La sua genealogia, come giàlineato, sembra farlo risalire alnero, del quale, come del resto anche ilgrigio, è una mutazione intravarietale. Eppure per decenni il vitigno è stato confuso con lo chardonnay (con cui condivide molte caratteristiche ampelografiche), tanto che fino a ...