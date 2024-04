Gli 8 migliori Pinot Nero al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) "È un'uva ardua da coltivare, ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. Non è una forza come il cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No...alservono cure e attenzioni...sì...e infatti cresce soltanto in certi piccoli angoli nascosti nel mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela. Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale delsa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti ed eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta". Prendiamo in prestito le parole di Miles Raymond (interpretato da Paul Giamatti) nel mai troppo citato Sideways, pellicola del 2004, per iniziare il nostro breve racconto sul...