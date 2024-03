La strada del Grifone Biancorossi | non mollate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Iieri pomeriggio hanno disputato la seduta di allenamento sul campo del Centro sportivo di Roselle in vista della trasferta di domenica a Poggibonsi nel match valido per la nona giornata del girone di ritorno. A questo proposito cambia l’orario della gara allo stadio "Stefano Lotti": il match, infatti, avrà inizio alle 15 su richiesta della società senese e con il permesso della Lega nazionale Dilettanti. Ad eccezione dello squalificato Sabelli (e di Giustarini e Arcuri ancora infortunati) tutti i giocatorisono a disposizione del tecnico Malotti. Con il direttore generale Filippo Vetrini una considerazione sulla testa del girone. "In queste ultime nove giornate dobbiamo cercare il maggior numero di vittorie, meglio sarebbe tutte quante – sottolinea il dg – anche se si tratta di un’impresa proibitiva, ma non impossibile. ...