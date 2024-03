Biancorossi bocciati Il Grifone impatta Prova sotto tono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pareggio "inutile" allo "Zecchini" per un Grosseto dai due volti bloccato da un Mobilieri Ponsacco alla caccia di un posto nei playout., schierato da mister Malotti con uno schema innovativo che presenta una difesa a tre, parte subito all’attacco. A sorpresa, però, sono gli ospiti, disposti bene in campo da mister Bozzi,a passare in vantaggio dopo 13 minuti. Da un lungo lancio dalle retrovie la palla giunge sui piedi di Panattoni, che tutto solo, salta il diretto avversario, dribbla il portiere Raffaelli ed insacca nell’angolo lontano. Grosseto abulico, senza idee, non riesce a impostare la manovra contro un avversario che non appare nulla di eccezionale anche se volenteroso e disciplinato. E alla mezz’ora il tecnico Malotti, forse stanco di quello che vede in campo, decide una doppia sostituzione: fuori Rinaldini e Macch, e dentro Porcu e Romairone. Ma il ...