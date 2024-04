Gérard Depardieu in commissariato è in stato di fermo | di che cosa è accusato?

(Di lunedì 29 aprile 2024)è indi. L’attore, convocato questa mattina dalla polizia di Parigi, èdi violenza sessuale da due donne, che dichiarano di essere state molestate dalla star francese sul set di due film, nel 2014 e 2021. La prima donna a denunciarlo è una scenografa cinquantatreenne che sarebbe stata afferrata dae bloccata fra le gambe dell’attore, durante la lavorazione di Les Volets verts di Jean Becker, nel 2021. E, in seguito, palpeggiata ripetutamente.avrebbe accompagnato tutto questo con una frase allusiva: “Ti pianterò il mio grosso ombrellone nel tuo sesso“. La donna ha parlato di una forza sovrumana dell’attore e del fatto che sianecesessario l’aiuto di altre persone per liberarsi. L’equipe ...

