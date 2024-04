Depardieu convocato dalla polizia | accusato da due donne di violenza sessuale Sarà arrestato

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gérardè statoquesta mattina, lunedì 29 aprile, in un commissariato di Parigi per essere posto in custodia e ascoltato in relazione a gravi accuse di. Secondo quanto riportato da Bfmtv, le indagini riguardano le denunce presentate da due, che accusanodi averle molestate. I fatti contestati si riferiscono a episodi di molestia che sarebbero avvenuti durante le riprese dei film “Il mago e il siamese” nel 2014, e “Les Volets Verts” nel 2021. Nel primo caso, l’incidente sarebbe occorso nell’abitazione privata di, pochi giorni prima dell’inizio delle riprese. L’attore avrebbe rivolto commenti osceni ad un’assistente di soli 24 anni, procedendo poi a toccarle le parti intime. Questo comportamento si sarebbe ...

