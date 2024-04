Al via il G7 di Torino su ambiente - energia e clima Proteste fuori dalla reggia di Venaria | È iniziato il circo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Si apre oggi, domenica 28 aprile, il G7 suReale,. Una tre giorni che vedrà riuniti alle porte del capoluogo piemontese i ministri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, ma anche i vertici delle istituzioni europee. L’Italia, ha assicurato il ministro Gilberto Pichetto, si presenta all’appuntamento «con idee chiare e con la determinazione necessaria per rendere questo G7 portatore di risultati reali e ambiziosi». Le priorità del vertice, ha aggiunto, riguardano il consolidamento «delle iniziative già in corso» e una serie di azioni congiunte per «imprimere una forte spinta allo sviluppo delle rinnovabili» ma anche di «tutte le fonti che, con il supporto scientifico, possano garantirci la sicurezza energetica, contribuendo ...