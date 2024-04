Franco Di Mare | Ho un tumore inguaribile Mi resta poco da vivere

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il calvario del giornalista è iniziato tre anni fa, con una fitta tra le scapole. Da lì la scoperta della malattia e le cure, che purtroppo con questo tipo dinon hanno grandi effetti. La malattia diDi– Ilcorrieredellacittà.comIntervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il giornalista ha raccontato la malattia che lo ha colpito e il trattamento ricevuto dalla ex dirigenza Rai.Diha unincurabileDi, giornalista e conduttore televisivo, ha annunciato a Che Tempo che Fa di essere gravemente malato. Il giornalista, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato per la prima volta delche lo ha colpito, il mesotelioma. Questoè molto aggressivo e ...

La storia del giornalista fa commuovere il web e indignare: 'Ho un tumore incurabile, ma la Rai non mi ha più risposto' - "Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo". Ad affermarlo a 'Che tempo che fa', in onda sul Nove, è il giornalista franco Di mare, spiegando che la malattia è "legata alla presenza di ...

franco Di mare, la malattia scoperta 3 anni fa: «Al posto del polmone destro c'era il nulla. La Rai Piena di amianto» - «Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca». franco Di mare, 68 anni, giornalista ex inviato di guerra per conto della Rai e conduttore, si è mostrato in prima ...

franco Di mare da Fabio Fazio con un respiratore: 'Mi resta poco da vivere' - La sua presenza sullo show ha mostrato la sua forza e la sua determinazione a godere appieno della vita ...

