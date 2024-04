Franco Di Mare | Ho un tumore incurabile - il mesotelioma | si prende respirando le particelle di amianto

(Di domenica 28 aprile 2024)Diha annunciato a Che Tempo che Fa di essere gravemente malato. Il giornalista, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato per la prima volta delche lo ha colpito, il...

Franco Di Mare è tornato a parlare del tumore che gli è stato diagnosticato, un mesotelioma: "Sono stato a lungo nei Balcani, ogni esplosione liberava nell’aria infinite particelle di amianto . Non potevo saperlo ma avevo respirato morte". Il giornalista Rai spiega di non voler mollare e di avere ... Continua a leggere>>

franco Di mare, la malattia scoperta 3 anni fa: «Al posto del polmone destro c'era il nulla. La Rai Piena di amianto» - «Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca». franco Di mare, 68 anni, giornalista ex inviato di guerra per conto della Rai e conduttore, ...

Continua a leggere>>

franco Di mare, malato di tumore: “Da inviato di guerra respirai amianto senza saperlo. La Rai non risponde” - franco Di mare è tornato a parlare del tumore che gli è stato diagnosticato, un mesotelioma: "Sono stato a lungo nei Balcani, ogni esplosione liberava ...

Continua a leggere>>

L’ex inviato Rai: ho un tumore inguaribile: "Respirai amianto nelle zone di guerra" - franco Di mare, malato di amianto, parla di speranza e comunità. Presenta il suo libro su Che tempo che fa, sottolineando l'importanza della solidarietà.

Continua a leggere>>