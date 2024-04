Franco Di Mare racconta la malattia da Fazio | cos’è il mesotelioma? Mi resta poco da vivere

(Di lunedì 29 aprile 2024)Dihato di essere affetto da una brutta; la confessione è arrivata in diretta, tramite un collegamento con Fabioa Che Tempo Che Fa. Cosa sta succedendo al noto giornalista?Diè stato a lungo uno degli inviati nei territori di guerra della ex Jugoslavia e in televisione...

Personaggi TV. Franco di Mare , giornalista e inviato Rai, a Che Tempo che Fa rivela di essere malato e di avere un mesotelioma: “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce“, dice in una recente intervista al Corriere. In collegamento da Fazio ... Continua a leggere>>

Franco Di Mare ha annunciato a Che Tempo che Fa di essere gravemente malato. Il giornalista, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato per la prima volta del tumore che lo ha colpito, il... Continua a leggere>>

Franco Di Mare è giornalista , reporter di guerra, scrittore e conduttore televisivo. Nelle ultime ore ha rivelato, durante la trasmissione Che tempo che fa, di essere gravemente ammalato per un mesotelioma pleurico. malattia che si contrae per l’esposizione all’amianto. Di Mare nasce a Napoli il ... Continua a leggere>>

franco Di mare, la malattia scoperta 3 anni fa: «Al posto del polmone destro c'era il nulla. La Rai Piena di amianto» - «Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca». franco Di mare, 68 anni, giornalista ex inviato di guerra per conto della Rai e conduttore, si è mostrato in prima ...

Continua a leggere>>

franco Di mare da Fabio Fazio con un respiratore: ‘Mi resta poco da vivere’ - La sua presenza sullo show ha mostrato la sua forza e la sua determinazione a godere appieno della vita ...

Continua a leggere>>

franco Di mare a ‘Che Tempo Che Fa’: “Ho un tumore”, poi rivela “Tutta la Rai si è dileguata” - Nel salotto di Fazio, il giornalista ha espresso il suo rammarico per coloro che si sono dileguati dopo la scoperta della malattia ...

Continua a leggere>>