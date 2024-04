Football americano | nella week 6 della IFL 2024 successi per Dolphins e Guelfi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Solamente due incontri in programma nel fine settimanaIFL – ItalianLeague. IAncona hanno demolito 49-18 i Marines Lazio, mentre iFirenze sono passati 14-7 in casa dei Giaguari Torino. I marchigiani salgono 4-0 in stagione grazie ad una ennesima prova maiuscola. 7-0 già nel primo quarto con la corsa in meta di Digalbo. Nel secondo periodo arriva il break decisivo con un laconico 28-6. Le mete sono di Soltana, Banks, Digalbo su corsa e Orlandini su ricezione.sfida di Torino, invece, ipiazzano un 14-0 decisivo già nel primo quarto con le mete di Firmiani su corsa e di Corraddossi con un lancio di Firmiani da 41 yards. I Giaguari accorciano nel secondo quarto con la meta di Tenconi su corsa, ma il secondo tempo si ...