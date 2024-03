Football americano | nella week4 della IFL successi per Panthers | Frogs e Skorpions

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono andati in scena i matchWeek 4IFL-ItalianLeague 2024. Nel corso del fine settimana abbiamo visto tre sfide importanti, che sono andate a definire in maniera migliore la classifica. Nel primo match del weekend, ovvero il derby emiliano tra Warriors Bologna eParma, il punteggio è stato nettamente a favore degli ospiti che dominano la scena per 52-0. Sfida già decisa nel primo tempo, concluso sul 42-0 grazie a tre mete nel primo quarto ed altrettante nel secondo. Match ben più equilibrato traLegnano e Rhinos Milano. Il punteggio di 28-27 finale lo conferma. Dopo un primo quarto concluso sul 7-7 e il primo tempo sul 14-14, è il terzo quarto a decidere tutto con il 14-7 a favore deiche vanno a segno con Salum che lancia per Guiseppi e con ...

