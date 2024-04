FdI domina - guizzo-Leg - allarme per i grillini | il sondaggio di mentana a 50 giorni dal voto

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come ogni lunedì, Swg ha sfornato un nuovoche fotografa l'orientamento politico degli italiani. Durante il tg di La7, Enricoha letto i risultati che fotografano una situazione sostanzialmente invariata rispetto alle settimane precedenti. Primo partito, seppur in leggera flessione, si conferma Fratelli d'Italia con il 26.6%. Da vedere ora quanto inciderà l'effetto-Giorgia dopo che il premier ha annunciato la sua discesa in campo. Alle spalle di FdI, il Pd si conferma secondo partito con il 20.3%, in rialzo dello 0.3. Quello che guadagna il Pd, lo perde il Movimento 5 Stalle: i partito di Giuseppe Conte lascia lo 0.3 e arretra al 15.6%, distante ormai quasi 5 punti dai dem. Nel centrodestra prosegue il duello per la seconda posizione alle spalle di FdI. Secondo Swg, al momento la Lega avrebbe la meglio su Forza Italia. Il Carroccio, ...

Con le elezioni europee sempre più vicine, la tensione nei partiti italiani sta via via salendo, di pari passo con l’attenzione verso i sondaggi. L’ultima rilevazione, realizzata da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana , sembra infatti confermare un centrosinistra dalle due anime: da un lato un ... Continua a leggere>>

Nel giorno in cui il centrodestra si conferma nelle elezioni regionali in Basilicata, con la netta vittoria di Vito Bardi che emerge dallo spoglio, arriva il consueto Sondaggio del lunedì sera al TgLa7 condotto da Enrico Mentana , il 22 aprile. Il Sondaggio Swg che mostra l'orientamento di voto ... Continua a leggere>>

Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee - Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee ...

Continua a leggere>>

Bergomi: "Scudetto Inter, non è tutto così scontato come si vuole raccontare" - Beppe Bergomi così a Sky Sport sullo scudetto dell'Inter: "Ora diamo tutto per scontato, visti gli 89 punti in classifica, ma qualche mese fa non era ...

Continua a leggere>>

Esplode il centro, declina FdI, crolla M5s, prospettive per la politica, incubo per Meloni - Esplode il centro, declina FdI, crolla M5s, prospettive affascinanti per la politica italiana e la sua evoluzione e e incubo per Meloni.

Continua a leggere>>