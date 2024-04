Sondaggio Mentana - guerra del 4% | chi resta fuori dall' Europarlamento

Consueto sondaggio del lunedì sera al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Nell'edizione di oggi 22 aprile dall'ultima rilevazione Swg emerge che l'orientamento di voto degli italiani questa settimana penalizza maggiormente Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che perde lo 0,4 per cento e va al 26,8 per cento. Sale invece il Partito democratico che registra questa settimana un incremento dello 0,6 per cento e si attesta al 20 per cento. Non va ... (liberoquotidiano)

Con le elezioni europee sempre più vicine, la tensione nei partiti italiani sta via via salendo, di pari passo con l’attenzione verso i sondaggi. L’ultima rilevazione, realizzata da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, sembra infatti confermare un centrosinistra dalle due anime: da un lato un Partito Democratico in difficoltà, dall’altro un Movimento Cinque Stelle in risalita. Entrando nel dettaglio, stando al Sondaggio i dem perdono lo 0,4% in ... (thesocialpost)

Tonfo per il Pd di Elly Schlein, che perde consensi nella stessa misura in cui invece li acquisisce il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Questa la fotografia scattata dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. I dem, nello specifico, perdono lo 0,4% in una settimana e scendono così al 19,4. Mentre i grillini guadagnano lo 0,4 salendo così al 16%. cifre importanti vista la tensione degli ultimi giorni tra le due ... (liberoquotidiano)

Ancora un sondaggio che sorride al centrodestra. Secondo la rilevazione di Swg per Tg La7 di Enrico Mentana di lunedì 8 aprile, i moderati mettono il turbo e fanno registrare un convincente segno più rispetto a sette giorni fa. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, mantiene la testa della classifica e di fatto guadagna uno 0,2 per cento e si porta al 26,9 per cento, ben oltre la soglia del 26 fissata dal premier in vista delle ... (liberoquotidiano)

Questa settimana le intenzioni di voto degli italiani premiano Giorgia Meloni, che esce così rafforzata dagli ultimi colpi bassi della sinistra. La premier aveva fissato l'obiettivo del suo partito per le elezioni Europee: il 26 per cento, ossia quanto preso alle politiche. aspettative più che superate. Il Sondaggio Swg del lunedì, realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, è una conferma per la leader di Fratelli d'Italia. Sebbene ... (iltempo)