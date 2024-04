FdI sempre in testa - Pd su | chi scend - il sondaggio-Mentana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Consuetodel lunedì sera al TgLa7 condotto da Enrico. Nell'edizione di oggi 22 aprile dall'ultima rilevazione Swg emerge che l'orientamento di voto degli italiani questa settimana penalizza maggiormente Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che perde lo 0,4 per cento e va al 26,8 per cento. Sale invece il Partito democratico che registra questa settimana un incremento dello 0,6 per cento e si atal 20 per cento. Non va bene invece il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte chee dello 0,1 per cento, ee così al 15,9 per cento, stesso dato per la Lega; stabile invece Forza Italia guidata da Antonio Tajani, e Noi Moderati all'8,4 per cento; in forte discesa Stati Uniti d'Europa, formato da Italia Viva e +Europa (-0,5 per cento) e che adesso è al 4,7 per cento. Tra i ...