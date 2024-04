Spagna | Federcalcio sempre più nel caos | il presidente ad interim Rocha verso inabilitazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Ancora problemi per laspagnola a poche settimane dagli arresti di alcuni dirigenti. Ora, il Tribunale arbitrale dello sport (Tad) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti deladPedro, e all’intera commissione di gestione. All’origine di esso, la denuncia di Miguel Galan,della scuola di allenatori Cenafe, che accusadi aver abusato delle sue funzioni diade ritardato la convocazione di elezioni per il rinnovo degli organismi direttivi della. Il Consiglio Superiore dello Sport (Cds), che ha ricevuto comunicazione della decisione del Tad, potrebbe decidere quest’oggi di sospendere Pedrodalle funzioni e la sua ...

L`ex presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola) Luis Rubiales , come era già noto, è oggetto insieme ad altre sei persone di un mandato... (calciomercato)

La Federcalcio spagnola non ha tregua, Rocha rischia di non essere più il presidente - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha avviato un procedimento disciplinare contro Rocha e il comitato direttivo per un'infrazione molto grave ...ilnapolista

Simone Inzaghi al Coni per il Premio Bearzot, l’evento in onda su Rai Sport - ROMA - Si svolgerà nella tarda mattinata di domani (15 aprile) alle ore 13.45, presso il Salone d'Onore del Coni, la cerimonia di consegna della XIII Edizione ...webmagazine24

Chi è Lopetegui, l’allenatore contattato dal Milan per il dopo Pioli - Coraggio, 4-3-3 e studi continui: il tecnico spagnolo è fermo all’addio al Wolverhampton. Direbbe subito sì al club rossonero ...corrieredellosport