Ex Ilva - quale futuro? Due forni elettrici al via i lavori nel 2025 e il ripristino di due altiforni Il piano

Tarantini Time QuotidianoNel primo semestre 2025 inizierà la costruzione di due forni elettrici all’ex Ilva di Taranto, che entreranno in funzione nel secondo semestre 2027. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Giovanni Fiori, uno dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in As, nel ... Continua a leggere>>

Ex ilva, scontro sindacati-Governo - I sindacati dicono “No” al Governo. Non accettano il piano industriale dell’Esecutivo sull’Ex ilva di Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato ieri ai metalme ...

Acciaierie d’Italia, tutto sul nuovo piano (elettrico) per l’ex ilva - I rappresentanti di Acciaierie d'Italia e del governo hanno presentato ai sindacati il nuovo piano industriale della società.

Ex ilva, la delusione di Palombella - Inoltre, i due forni elettrici prospettati, che entrerebbero in funzione non prima di tre anni, non potranno garantire una produzione sufficiente ad assicurare il futuro e la sostenibilità dell’ex ...

