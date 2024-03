(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il consiglio di amministrazione diha deliberato l'assunzione di una garanzia finanziaria a copertura dell'80% di un'operazione di smobilizzo crediti vantati dastrategici verso Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Per l'operazione è stato previsto un plafond di 120di euro. Lo si apprende da fonti vicine al dossier.

Da Sace 120 milioni di garanzie per fornitori ex Ilva - Il consiglio di amministrazione di Sace ha deliberato l'assunzione di una garanzia finanziaria ... Per l'operazione è stato previsto un plafond di 120 milioni di euro. Lo si apprende da fonti vicine ...ansa

Ex Ilva: da Sace 120 milioni di garanzie pro fornitori (2) - L'operazione - secondo quanto si apprende - contribuirà a sostenere la continuità produttiva della società e alla salvaguardia dei lavoratori e dell'indotto strategico. (ANSA) ...ansa

Da Intesa Sanpaolo 120 miliardi per i progetti delle imprese - Fino al 2026 Intesa Sanpaolo mette a disposizione 120 miliardi per finanziare le imprese che hanno intenzione di crescere.finanza