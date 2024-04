(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Ellycandidata in due sole circoscrizioni è "un bruttoalla sua", mentre Giorgiacandidata in tutte le circoscrizioni "personalizza troppo, con un prezzo da pagare chea di essere alto". Luigilegge l'impegno deialle prossime elezioni. "Non mi pare proprio che isiano tutti

Colpi di scena in vista del prossimo G7 a presidenza italiana che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno. La premier Giorgia Meloni In un videomessaggio ha annunciato che Papa Francesco parteciperà in presenza in uno degli appuntamenti più attesi. "Il nostro impegno è sviluppare ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 29 Aprile, 2024 “ solo Giorgia, il mio nome di battesimo”. Giorgia Meloni si rifà a una tattica elettorale che si è rivelata vincente e rievoca quel “Sono Giorgia” preludio alla conquista della presidenza del Consiglio per lanciarsi nella disputa per le Europee . “Io sarò sempre e ... Continua a leggere>>

Europee e leader candidati, Crespi: "meloni booster ma quanti rischi. Schlein colpo a sua credibilità" - Il sondaggista Crespi: 'Schlein è solo in due collegi e la sua non candidatura in tutte le circoscrizioni è un brutto colpo alla sua credibilità' ...

Continua a leggere>>

Elezioni Europee, i nomi dei candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia, la premier Giorgia meloni capolista - Questa è la squadra di Fratelli d'Italia in Sicilia e in Sardegna per le elezioni europee, il programma il prossimo 8 e 9 giugno ...

Continua a leggere>>

Giorgia meloni, trionfo social per la candidatura: il dato e la frase più citata - Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia meloni alle elezioni europee. È ...

Continua a leggere>>