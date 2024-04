Europee - il colpo di scena di Meloni | Sulla scheda scrivete solo Giorgia VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 “, il mio nome di battesimo”.si rifà a una tattica elettorale che si è rivelata vincente e rievoca quel “Sono” preludio alla conquista della presidenza del Consiglio per lanciarsi nella disputa per le. “Io sarò sempre e sono una di voi, una del popolo”, ha detto dopo circa un’ora di comizio a Pescara, ufficializzando quel che, comunque, era nell’aria Così, ha invitato a scrivere”… Una sfida, quella lanciata dalla premier, che non riguarda, quindi, soltanto Fratelli d’Italia. E’ se stessa che mette in gioco, è il consenso personale che vuole mettere alla prova dopo un anno e mezzo al governo ...

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2024, 07:54La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , scende ufficialmente in campo per le elezioni Europee che si terranno il prossimo giugno. “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli ... Continua a leggere>>

Giorgia Meloni , optando per l’utilizzo del suo nome di battesimo, ha introdotto un nuovo elemento nella sua campagna elettorale per le elezioni Europee e non ha mancato di suscitare polemiche e qualche perplessità. Questa decisione è stata presa durante la stesura del suo discorso per la ... Continua a leggere>>

meloni si candida alle Elezioni Europee: «Scrivete giorgia» - Durante la kermesse di Fratelli d'Italia, giorgia meloni annuncia con determinazione la sua candidatura alle elezioni europee, dichiarando di guidare personalmente le liste del partito in tutte le ...

Continua a leggere>>

Europee, meloni candidata in tutte le circoscrizioni: scrivete giorgia sulla scheda - Europee, giorgia meloni ci sarà. Ci mette la faccia, anzi il nome. "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fdi in tutte le circoscrizioni elettorali". Lo ha annunciato giorgia meloni, ...

Continua a leggere>>

Calenda diceva no e ora si candida, Renzi al contrario: le piroette per le Europee dei leader centristi - Altrettanto vero che ciascuno porta avanti le sue buone ragioni. Tuttavia la discesa in campo di giorgia meloni, di cui già si sapeva, ma che ieri è diventata concreta con l’annuncio e la trovata di ...

Continua a leggere>>