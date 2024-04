(Di lunedì 29 aprile 2024) È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani suiladi Giorgiaalle. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico,

Si candiderà alle Elezioni europee , Giorgia Meloni : guiderà la lista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni . Obiettivo: " mandare la sinistra all'opposizione anche in Europa". La presidente del Consiglio, che è anche presidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), ha chiuso la ... Continua a leggere>>

I documenti che servono, i giorni in cui si vota e Come funzionano le preferenze dopo che Giorgia Meloni ha detto di vota re scrivendo solo il suo nome Continua a leggere>>

«Mai con la sinistra». Un patto ?anti-inciucio? in salsa europea. Un discorso durissimo, a tratti perfino violento contro l?Europa dello status quo, dell?asse... Continua a leggere>>

Sassari, ammissione al voto per gli studenti fuori sede - Sassari. In occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi gli studenti “fuori sede” potranno votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza ...

Continua a leggere>>

elezioni europee, social promuovono candidatura Meloni: sì per il 60% - (Adnkronos) - Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per A ...

Continua a leggere>>

elezioni Avegno, sindaco Canevello (Lega) presenta squadra candidati - Insieme al sindaco Franco Canevello (Lega), che si ripresenta alle prossime elezioni, gli otto aspiranti alla carica di consigliere comunale che vede la presenza di consiglieri uscenti e volti nuovi.

Continua a leggere>>