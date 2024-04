Come si vota alle elezioni europee?

(Di lunedì 29 aprile 2024) I documenti che servono, i giorni in cui sifunzionano le preferenze dopo che Giorgia Meloni ha detto dire scrivendo solo il suo nome

Nuovo test elettorale importante per i partiti. Alle 7 di oggi, domenica 21 aprile, in Basilicata sono stati aperti i seggi per le Regionali . Ecco come si vota . A distanza di poco più di un mese dal voto abruzzese, per maggioranza e opposizione un nuovo test molto importante: le elezioni Regionali

TikTok conferma la sua presenza al Salone del Libro di Torino quest'anno nel ruolo di Official Entertainment Partner. La piattaforma d'intrattenimento, che conta 19.7 milioni di utenti in Italia, si prepara ad accogliere i visitatori in loco con uno stand più grande presso il padiglione Ovale dal

Le Elezioni Europee 2024 si svolgeranno l'8 e il 9 giugno: l'Italia elegge 76 europarlamentari. Alcuni leader di partito saranno candidati - come Elly Schlein e Antonio Tajani - mentre altri no, tra cui Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Si applica il metodo proporzionale, e infatti non ci saranno

Elezioni europee: Meloni si candida e chiede un referendum sul Governo. Calenda si autosconfessa e scende in campo - Sulle schede elettorali è probabile che Giorgia Meloni sarà presentata come “Giorgia Meloni detta Giorgia” per evitare la possibilità di annullare i voti. La candidatura di Meloni è vista ...

come si vota alle europee - I documenti che servono, i giorni in cui si vota e come funzionano le preferenze dopo che Giorgia Meloni ha detto di votare scrivendo solo il suo nome ...

Meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia» - Giorgia Meloni, detta Giorgia. «Chiamatemi per nome. Sulla scheda, scrivete Giorgia». Settanta minuti di arringa sotto il tendone blu sulla spiaggia di Pescara ed ecco ...

