Dubai e il cloud seeding

(Di lunedì 29 aprile 2024) In un video pubblicato sulle sue bacheche social Roy De Vita, medico, ci parla di, e lo fa partendo dall’evento meteo che ha colpitoe le zone limitrofe nei giorni scorsi. De Vita (qui riportato usando la trascrizione vocale di Google) racconta: Cerchiamo di ricostruire i fatti. Partendo da una premessa, noi, io e voi, che frequentiamo i Social ci imbattiamo con molta frequenza già da diverso tempo in post, che parlano di chimiche di manipolazione delle condizioni climatiche attraverso un processo di inseminazione delle nuvole e del cielo. Il gruppo di persone che propaganda questa tesi è nutrito, ma gli organi di informazione diciamo ortodossi, hanno sempre bollato in maniera dispregiativa queste persone come complottiste e le loro teorie, come prive di qualsiasi fondamento scientifico. Poi succede all’improvviso ...