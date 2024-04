Cos’è il cloud seeding - forse responsabile delle forti piogge su Dubai

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si chiama, che letteralmente vuol dire seminanuvole, ed è una tecnica che prevede l’inseminazionenuvole con particelle di sale o di ioduro d’argento, sparse da aerei. In questo modo si garantisce la formazione di cristalli di ghiaccio che si condensano in pioggia o neve, a seconda dell’altitudine. Si tratta di una particolare manovra che serve in maniera specifica per garantire pioggia in aree desertiche. E secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale può aumentare le precipitazioni di una singola nuvola fino al 20%. La semina funziona soprattutto sulle nuvole pluviali nelle aree montuose. L’efficacia scende nelle regioni pianeggianti. E durante periodi di grande siccità. E si capisce anche perché: ilpuò applicarsi in presenza di nuvole già ...