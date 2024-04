Il cloud seeding non ha causato le alluvioni di Dubai

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Antonio Scalari Nei giorni scorsi un evento meteorologico estremo ha colpito diversi Paesi del Golfo Persico. Una perturbazione ha scaricato sulla regione una massiccia quantità di pioggia, che ha investito con particolare intensità gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman. Come ha riferito l’ufficio per le comunicazioni del governo degli Emirati, il Centro nazionale di meteorologia del Paese ha registrato la più grande quantità di piogge degli ultimi 75 anni. Nell’area della città di Al Ain sono caduti più di 254 millimetri in 24 ore, una quantità superiore alle precipitazioni che di norma si accumulano in un anno e mezzo. Le piogge estreme hannoimprovvise inondazioni, come testimoniano immagini e video diffusi dai media. Nell’Oman ci sono state 18 vittime. A, la città più popolosa degli Emirati, l’acqua ha sommerso le strade e ...