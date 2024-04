Dove mangiare alle Cinque Terre I migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 aprile 2024) Riomaggiore, Vernazza e Montecon le frazioni Corniglia e Manarola: in tuttoborghi che si affacciano su un mare spettacolare in un tratto di costa ligure che comprende parte della provincia di La Spezia e dal 1997 è Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO come "paesaggio culturale" per i suoi scenari incantevoli. I tre comuni più due frazioni che comprendono leerano villaggi di pescatori arroccati su scogliere frastagliate, conspuna campagna rigogliosa e davanti un mare cristallino. L'alluvione del 2011 ha causato non pochi danni al territorio, ma la ricostruzione delle strade e dei sentieri - tipo lo spettacolare Sentiero Azzurro, dei cui 12 chilometri fa parte la celebre Via dell'Amore, che per l'estate 2024 dovrebbe essere completamente riaperta ...