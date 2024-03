Toscana | viaggio tra i cinque borghi fantasma | ecco dove sono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 - Secondo Idealista.it, uno dei più importanti motori specializzati nella ricerca della casa, inciche, per diverse ragioni, hanno perso a poco a poco abitanti fino a rimanere vuote. La prima si trova in provincia di Firenze: Castiglioncello di Moraduccio, immersa nel cuore dell'Appennino Tosco-Emiliano, proprio nel Comune di Firenzuola. Abbandonata a seguito dell'emigrazione dei suoi abitanti verso le città in cerca di migliori condizioni di vita, Castiglioncello di Moraduccio offre uno spaccato unico di vita rurale del passato. Per la seconda localitàdobbiamo spostarci a Lucca. Bugnano, situata nel comune di Bagni di Lucca, è un borgo che è stato abbandonato nell’Ottocento a causa dello spopolamento ...