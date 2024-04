Calcio | Abodi Una carta dei doveri per i tesserati su cinque pilastri

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ministro per lo sport: "Sul razzismo serve l'impegno dei giocatori in campo" ROMA - "Al momento della firma degli accordi tra club e tesserato si stabiliscono i reciproci diritti e, sulla base del contratto collettivo. Ma facendo tesoro delle esperienze e della cronaca di questi anni riten

"Comprendo l'amarezza del Napoli ma bisogna lottare tutti uniti" ROMA - "Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla perché quello che conterà sempre di più saranno i fatti. Non vorrei ... (ilgiornaleditalia)

Abodi: 'Per i calciatori nuove regole su droghe, scommesse e pezzotto' - `Una carta dei doveri da firmare insieme al contratto`. Andrea Abodi propone un paio di novità per i calciatori professionisti. Il ministro per lo sport spiega.calciomercato

Acerbi-Juan Jesus, Zazzaroni è sicuro: "Quelle cose le ha dette, è una sentenza sbagliata" - Io l'ho discussa e l'ho trovata una sentenza sbagliata, non sono l'unico. Ho visto che Gravina ha preso una posizione, Abodi un'altra. Mi dispiace anche per Acerbi sotto certi aspetti, ma per me ...milanotoday

LE IENE - Le rivelazioni dell’ex Procuratore Capo dell’AIA Rosario D’Onofrio, su Italia 1 martedì 2 aprile - In esclusiva a “Le Iene” le clamorose rivelazioni dell’ex Procuratore Capo dell’AIA Rosario D’Onofrio, che agli arresti domiciliari, parla per la prima volta dopo le dimissioni seguite all’arresto per ...napolimagazine