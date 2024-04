Depardieu in commissariato - accuse gravissime | la nota della polizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) In questo momento Gerardsi trova neldi, lenei confronti dell’attore sono molto gravi: gli ultimi aggiornamenti Shock nel mondo del cinema. Nelle ultime ore, oramai, non si sta parlando d’altro del fermo che ha visto come protagonista Gerard. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media francesi l’attore è in stato di fermo. La denuncia arriva da parte di due donne che lo accusato di violenza sessuale e molestie nei loro confronti. Il tutto avvenuto sui set di due film. Il primo nel 2014 durante le riprese di “Le Magicien et les Siamois“, mentre l’altro nel 2021 sul set di “Les Volets verts“. Gerard(Ansa Foto) Cityrumors.itLa prima donna a denunciarlo fu una scenografa per alcuni episodi verificatisi nel settembre di tre ...

