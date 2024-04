Gerard Depardieu convocato - sarà posto in stato di fermo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gérardquesta mattina in commissariato in vista della decisione di porlo indiin relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne. E' quanto annuncia BFM-TV. Indi, l'attore, che ha 75 anni, verrà interrogato sui due casi che lo riguardano.

