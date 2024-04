Consiglio Ue -ok riforma Patto Stabilità

Riprende martedì 2 aprile l’esame, in commissione Affari costituzionali, di quella che per il governo è la madre di tutte le riforme. Cioè l’introduzione del Premierato in Costituzione. La commissione Affari costituzionali al Senato dove si discute il ddl Casellati, guidata da Alberto Balboni, è ... Continua a leggere>>

Superbonus lavoro, come funzionano gli sgravi fiscali fino al 130% per chi assume - Come detto all’esame del consiglio dei ministri di domani approderà anche il ... così come la centralizzazione delle attività di coordinamento a Palazzo Chigi. La riforma, come ripetuto dal ministro ...

Continua a leggere>>

Via libera dagli Stati Ue a riforma del Patto di stabilità - Via libera dagli Stati membri Ue al nuovo Patto di stabilità e crescita. I ministri europei riuniti al consiglio Ue Agricoltura a Lussemburgo hanno adottato senza discussione la proposta di riforma co ...

Continua a leggere>>

Patto di stabilità, arriva il via libero definitivo del consiglio Ue - Il testo è stato approvato durante la riunione dei ministri dell’Agricoltura in Lussemburgo. Italia vota a favore ...

Continua a leggere>>