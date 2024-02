Predappio | in consiglio la riforma Irpef

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nella prossima seduta delcomunale di, fissata per giovedì prossimo alle 20.30 a palazzo Varano, la giunta comunale proporrà l’approvazione di un nuovo regolamento che permetta, già dal 2024, l’applicazione delladelle aliquoteanche all’addizionale comunale. Spiega il sindaco Roberto Canali, anticipando l’illustrazione del punto numero 2 all’ordine del giorno: "Con questa proposta il Comune disi propone di fare la sua parte nell’alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie". Come noto, il Governo Meloni ha ridotto gli scaglioni di aliquoteda quattro a tre per l’annualità 2024, con il decreto legislativo numero 2016/2023. Agli enti locali è data la facoltà di rimodulare o meno le aliquote dell’addizionale comunale, adeguandosi ...

