Premierato | al Senato si vota il “cuore” della riforma | l’elezione diretta del presidente del Consiglio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Riprende martedì 2 aprile l’esame, in commissione Affari costituzionali, di quella che per il governo è la madre di tutte le riforme. Cioè l’introduzione delin Costituzione. La commissione Affari costituzionali aldove si discute il ddl Casellati, guidata da Alberto Balboni, è alle prese con l’art. 3, che riguarda propriodeldel. Il. Il premier eletto a suffragio universale per 5 anni In precedenza sono state bocciate le proposte di modifica all’articolo 3 su cui relatore e governo hanno espresso parere negativo. Via libera invece a due emendamenti depositati dal governo che riguardano il limite dei mandati per ildel ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – La commissione Affari costituzionali del Senato, riunitasi alle 14, ha dato via libera ai pareri relativi al ddl 466, sulle modifiche al codice penale in materia di ... (calcioweb.eu)

Premierato, al Senato riprende l’esame della riforma - ROMA Riprende domani in commissione Affari costituzionali del Senato l’esame del ddl sul Premierato. In particolare, nella seduta che è prevista per le 14, sarà discusso e votato l’emendamento del gov ...corrieredellacalabria

Premierato, Fratelli d’Italia accelera: nascono i comitati per il referendum - Atteso per mercoledì l’annuncio in Senato. La premier vuole il primo via libera alla riforma entro maggio, in tempo per le Europee. Il nodo dei residenti ...repubblica

L'opposizione fa carte false per sabotare il Premierato - Emendamenti a valanga solo per ostruzionismo, ma intanto l'instabilità è costata 265 miliardi e 300mila posti di lavoro ...ilgiornale