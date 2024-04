Sinner-Sonego diretta 5-0 | Jannik difende bene il servizio dopo essere andato ai vantaggi

Gasquet è onesto: "Io nel club con Djokovic, Nadal e Federer Sono il peggiore" - Il francese ha raggiunto le 1000 partite in carriera, così come altre leggende: per il francese però non regge il paragone ...

sinner-sonego diretta 2-0, primo break per jannik che sfrutta gli errori dell'avversario - Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di doppio ...

"Ora lo so": Sinner, gli Slam come hamburger e quel contratto da 150 milioni - Le parole del campione azzurro di tennis, ormai diventato un fenomeno mondiale. Su Alcaraz: "Ciò di cui lo sport ha bisogno" ...

